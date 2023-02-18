ريال مدريد يستبعد

2023/02/18 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم السبت، استبعاد لاعبه "أوريلين تشواميني" بشكل مفاجئ من قائمة الفريق لمواجهة أوساسونا، اليوم ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي "لن يلعب أوريلين تشواميني الليلة في مباراة فريقنا ضد أوساسونا".

وأضاف بيان الملكي "غادر اللاعب الفرنسي بعثة الفريق في اللحظة الأخيرة بسبب إصابته بالأنفلونزا، لذا لم يسافر إلى بامبلونا".

واختتم "قرر الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي، استدعاء ماريو مارتن إلى قائمة المباراة بدلا من تشواميني".

يذكر أن ريال مدريد يفقد أيضا في مباراة اليوم، لخدمات الفرنسي كريم بنزيما والألماني توني كروس بسبب الإصابة.

يشار إلى أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب فرق الليجا برصيد 48 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، أما أوساسونا يحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

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