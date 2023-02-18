وزير الخارجية الأميركي: ندعم عراقاً مستقراً وآمناً وذي سيادة

2023/02/18 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال وزير الخارجية الأميركي، اليوم الجمعة، أن واشنطن تدعم العراق في أن يكون مستقراً وآمناً وذي سيادة كاملة.

وأعلن وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، إن الولايات المتحدة تتفهم الخطوات التي اتخذها العراق في سبيل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، وحتى الأمني.

وعلى هامش زيارته على رأس وفد عراقي للولايات المتحدة، قال حسين، إن "اليوم الأول للاجتماعات مع الجانب الأميركي كان مثمرا، وشهد مناقشة مواضيع مهمة من الاقتصاد العراقي إلى محاربة داعش".

وكان الاقتصاد والطاقة إضافة إلى الاستثمار في الغاز ضمن نقاشات اليوم الأول، وأوضح حسين أن "العراق يتجه إلى أن يكون دولة غاز إضافة إلى كونه بلدا نفطيا".

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