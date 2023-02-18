متر الأنابيب في مشروع القرنة يبلغ 160 ألف دينار و

2023/02/18 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

استمراراً لملف كامل معزز بالوثائق تنشره (بغداد اليوم)، أفادت مصادر بتأشير شبهات فساد جديدة في مشروع القرنة المتكامل في محافظة البصرة.

وتقول المصادر إن سعر المتر من أنبوب "بولي إيثيلين" المستخدم في المشروع الذي تنفذه شركة "الجدار الساند" للمقاولات، ثُبّت سعره في وثائق البصرة بين 100 – 160 ألف دينار.

وأضافت أن "هذا هو ضعف السعر الحقيقي المتداول في الأسواق وفي مقاولات البناء" التي أحيلت في الوقت ذاته لمواقع أخرى".

وتشير المصادر ومختصون إلى أن "مبلغ المشروع تمت مضاعفته عن التسعيرة التي وضعها مجلس المحافظة السابق بحجة رفع مستوى دقة العمل وإضافات مواصفات جديدة في حين تم رفع الأسعار فقط".

وقال مختصون في مقاولات البناء، إن "شركة (خطيب وعلمي)، التي صممت المشروع وتأخذ الآن دور المهندس المقيم هي التي حددت الأسعار رغم أنها شركة لبنانية وليس من صلاحية الشركات الاستشارية وضع الأسعار وإنما فقط وضع المخططات والإشراف على تنفيذها".

وأشارت المصادر التي تتحدث لـ(بغداد اليوم)، أن سعر صب المتر المكعب الواحد في مشروع مجاري القرنة مع أعمال التسليح بلغ 750 ألف دينار عراقي.

وعندما اطلع مختصون على وثائق الصرف، قالوا إن "سعر صب المتر المكعب مع أجواد أنواع التسليح وبمواصفات عالية يبلغ 350 ألف دينار فقط".

وتؤكد (بغداد اليوم)، أن حق الرد مكفول.

وعلى مواقع التواصل وفي الأرض، يطالب مواطنون رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بالتدخل شخصياً والتحري عن ما يحصل بمشاريع البصرة ومتابعة الاخبارات في المحاكم المختصة عن مشاريع البصرة.

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