خبير: الفيدرالي يستعد لسحق اقتصاد الولايات المتحدة

2023/02/18 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صرح رئيس مجلس إدارة صناديق Gramercy، محمد العريان ، لـ Bloomberg أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يكون قادرًا على إيصال معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى هدفه عند 2٪ دون “سحق الاقتصاد”.قدم الخبير الاقتصادي هذه الحجة لأنه يعتقد أن هدف 2٪ “ليس الهدف الصحيح”.وقال العريان لتلفزيون بلومبيرج “أنت بحاجة إلى معدل تضخم أعلى مستقر.



من 3 إلى 4٪”.



تأتي التعليقات في أعقاب بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة، والتي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.5٪ في يناير، وهو أكبر ارتفاع في ثلاثة أشهر.واضاف العريان أيضًا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي “يعتمد بشكل كبير على البيانات”، مضيفًا أن “الفيدرالي محق في أخذ البيانات في الاعتبار، ولكن يجب أن يكون لديك وجهة نظر إلى أين أنت ذاهب”.وبين العريان إن مشكلة بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن هي أنه عالق في مطاردة هدف بعيد المنال بنسبة 2٪ وأنه “لا يمكنك تغيير هدف التضخم عندما تكون قد فاتته بهذه الطريقة الكبيرة”.

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