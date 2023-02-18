حلم وتاريخ.. متحف لرسوم الكاريكاتير يوثق تاريخ الفن الساخر في العراق

2023/02/18 | 16:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فن الكاريكاتير في العراق ليس جديدا؛ فقد بدأ مطلع القرن الماضي في الصحف التي سميت "هزلية"، وكان اسم "الكاريكاتير" يطلق على هذا الفن لأنه يوائم الموقف الصحفي والسياسي في تلك الفترة.

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