2023/02/18 | 16:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي ٢٤ – ميونيخ عبرت الحائرة على جائزة نوبل للسلام، “نادية مراد” عن سعادتها بالمجتمع الايزيدي الذي لا يعرف معنى الاستسلام وانخراطه واندماجه في المجتمع الالماني من خلال خلال العمل في مختلف المجالات وعدم الاستسلام للصدمة التي تعرض لها الايزيديون عام ٢٠١٤ عندما اجتاح تنظيم داعش الارهابي مناطقهم وقتل وخطف الالاف منهم ودمر مناطقهم.ونشرت …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادية مراد، انا فخورة بمجتمعنا الذي لا يستسلم) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادية مراد، انا فخورة بمجتمعنا الذي لا يستسلم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).