تحالف السيادة يصدر بياناً بعد انسحاب عدد من أعضائه

2023/02/18 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر تحالف السيادة اليوم السبت، بيانا بعد انسحاب عدد من أعضائه.

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