دهوك يتغلب على نفط ميسان بدوري الكرة الممتاز

2023/02/18 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكن فريق نادي دهوك من تحقيق الفوز على فريق نفط ميسان، اليوم السبت، في انطلاق منافسات الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وانطلقت المباراة في الساعة الثانية ظهراً على […]

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