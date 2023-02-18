رئيس صربيا من ميونيخ: الصراع في أوكرانيا قد يتطور لحرب عالمية ثالثة

2023/02/18 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش،اليوم السبت، إن الوضع في أوكرانيا وحولها أصبح موضوعا ساخنا في مؤتمر ميونيخ للأمن، مضيفا أنه لا يتوقع أن يحل السلام قريبا.وقال الرئيس الصربي في مؤتمر […]

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