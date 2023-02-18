2023/02/18 | 16:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد تقليد عمره 200 سنة، بعد توقفه عامي 2021 و2022.فقد غمرت الألوان والأزياء شوارع المدينة في ألمانيا يوم الخميس، بمناسبة أيام كرنفال كولونيا الجنونية

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