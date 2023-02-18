زاخاروفا تعلق على اعترافات فون دير لاين المفاجئة في مؤتمر ميونيخ

2023/02/18 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خططا لاستغلال أوكرانيا بهدف استفزاز روسيا، منذ فترة طويلة.

جاء ذلك ردا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر ميونخ، وقالت زاخاروفا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خططا بشكل ممنهج، إمكانية استغلال أوكرانيا، لاستفزاز روسيا، واختلاق المبررات لفرض العقوبات ضدها، وذلك منذ العام 2021، قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرنيا.

وأضافت زاخاروفا، عبر “تلغرام”، أن الاتحاد الأوروبي أدرج اسمها ضمن قائمة الأشخاص الذين شملتهم العقوبات الغربية، بطلب من الولايات المتحدة، أواخر عام 2021، مشيرة إلى أنه تمت صياغة هذه العقوبات.

وأشارت زاخاروفا إلى أن المخطط الغربي يهدف لاختلاق المبررات لنشر قوات حلف الناتو، على الأراضي الأوكرانية، وتضييق الخناق على روسيا.

المصدر: RT

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