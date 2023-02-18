رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي : السوداني يقود دبلوماسية العراق بمنهج “القوة الناعمة”

2023/02/18 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يقود دبلوماسية العراق بمنهج “القوة الناعمة”

وقال السامرائي في تغريدة إن “الدبلوماسية العراقية التي يقودها رئيس الوزراء بنفسه تحقق نجاحات متوالية في مجال العلاقات الدولية باعتمادها منهج القوة الناعمة”.

وأضاف رئيس تحالف العزم، أن تلك الدبلوماسية تسعى “لترسيخ صورة جديدة للعراق تفرض احترامه والثقة به من قبل المجتمع الدولي”.

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