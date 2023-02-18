تهديدات إيرانية تجبر قناة معارضة على نقل مقرها من لندن إلى واشنطن

2023/02/18 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القناة الفضائية الإخبارية الناطقة باللغة الفارسية "إيران إنترناشيونال" ومقرها لندن، السبت، إنها بصدد نقل مقرها إلى واشنطن "لحماية سلامة صحفييها" بعد أن ورد أن طهران باتت تستهدفها.

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