2023/02/18 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، عودة 126 نازحاً من المخيمات في مدينة الموصل الى مناطقهم الاصلية، في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين. وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الهجرة تعلن عودة 126 نازحاً الى مناطقهم بثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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