2023/02/18 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني،اليوم السبت، بمقتل 4 من تجار المخدرات شمال محافظة المثنى.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان”اشتباكات عنيفة حدثت بين القوات الامنية وتجار المخــدرات شمال محافظة المثنى”، مشيراً الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 4 من تجار المخدرات شمال المثنى المركز الخبري الوطني.

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