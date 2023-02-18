مقتل ثلاثة من

2023/02/18 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، قتل ثلاث من اهم تجار المخدرات في محافظة المثنى.

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