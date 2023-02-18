دهوك يكرم ضيافة نفط ميسان بثلاثية في الدوري الممتاز

2023/02/18 | 17:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق دهوك، فوزاً مهماً على نظيره نفط ميسان، بتغلبه عليه 3-1 في الدوري الممتاز.وتواجه الفريقان على ملعب دهوك في افتتاح مباريات الأسبوع السابع عشر من المسابقة وسجل ثلاثية دهوك كل من يانيك زاكري في الدقيقة 43 وبرينس أبوكو هدفين في الدقيقتين 54 و64.في المقابل حمل هدف نفط ميسان الوحيد توقيع […]

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