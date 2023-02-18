الداخلية تعلن مقتل ثلاثة من أهم تجار المخدرات في المثنى

2023/02/18 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قتل ثلاثة من أهم تجار المخدرات في محافظة المثنى، بعد اشتباكهم مع قوة امنية، فيما اصيب احد المنتسبين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان “قوة امنية نفذت ممارسات امنية واسعة بالقاء القبض على تجار ومتعاطي المواد المخدرة والاستمرار بمكافحة إنتشارها وتشديد إجراءات محاربتها”.

واضافت ان “قوة من قيادة شرطة المثنى مكونة من الفوج التكتيكي وقسم مكافحة الاجرام وسوات ومديرية شرطة السماوة، شرعت بحملة تفتيش واسعة لاوكار تجار ومتعاطي المخدرات، واثناء انتشارها تعرضت لإطلاق نار من مجهولين وقامت القوة بالرد على مصدر اطلاق النار وتمكنت من قتل ثلاثة من اهم تجار المخدرات المطلوبين حسب المادة ٢٨ مخدرات”.

وتابعت بان “التجار الثلاثة كانت بحوزتهم مواد مخدرة وبندقية كلاشنكوف وM4″، لافتة الى “اصابة احد المنتسبين بجروح طفيفة اثناء هذا الواجب”.

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