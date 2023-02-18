انطلاق عملية (سيوف الحق- المرحلة الثانية) في ديالى وصلاح الدين لملاحقة الإرهابيين

2023/02/18 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، بدء المرحلة الثانية من عملية “سيوف الحق” لملاحقة عناصر تنظيم “داعش” في مناطق عدة شمال وغرب العراق.

وقالت الخلية في بيان “تنفيذً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولغرض إدامة الزخم واستمرارا للضغط على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، وبتواجد ميداني من قبل قائد القوات البرية والقادة والآمرين بكافة المستويات باشرت ثلاث قيادات عمليات هي الجزيرة وغرب نينوى وصلاح الدين بعملية (سيوف الحق- المرحلة الثانية)”.

وأضافت أن هذه “جزء من عملية كبرى بعموم قواطع العمليات ومستمرة منذ أسبوع ويشترك بها كل قواتنا الامنية وباسناد من القوة الجوية وطيران الجيش وبقية الصنوف الساندة”

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