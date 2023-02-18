2023/02/18 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، انطلاق عملية (سيوف الحق- المرحلة الثانية) في ديالى وصلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولغرض إدامة الزخم واستمرارا للضغط على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، وبتواجد ميداني من قبل قائد القوات البرية والقادة والآمرين بكافة المستويات باشرت ثلاث قيادات عمليات هي الجزيرة وغرب نينوى وصلاح الدين بعملية (سيوف الحق- المرحلة الثانية )".

وأوضحت أن "عملية (سيوف الحق- المرحلة الثانية ) وهي جزء من عملية كبرى بعموم قواطع العمليات ومستمرة منذ اسبوع ويشترك بها كل قواتنا الامنية البطلة وباسناد من القوة الجوية وطيران الجيش وبقية الصنوف الساندة".

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