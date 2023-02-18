2023/02/18 | 17:45 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غاز الجنوب: أكملنا متطلبات (توتال) لاستثمار 600 مقمق من حقل أرطاوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/18 | 17:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غاز الجنوب: أكملنا متطلبات (توتال) لاستثمار 600 مقمق من حقل أرطاوي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غاز الجنوب: أكملنا متطلبات (توتال) لاستثمار 600 مقمق من حقل أرطاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).