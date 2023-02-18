2023/02/18 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، السبت، أن ملف السكن ركيزة أساسية في اهتمامات رئيس الوزراء.

وقال العوادي، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع ملف السكن كواحد من الركائز الأساسية في اهتماماته"، لافتاً إلى أنه "في هذا الملف مجموعة من الأولويات المتراتبة التي تحتاج الى حلول بشكل انفرادي، ومن ثم الانتقال بعدها الى العناوين الأخرى تباعاً".

وأضاف أنه "وانطلاقاً من هذه المفصلية في التركيز على الأولويات في أزمة السكن، وضعت الحكومة نصب عينها حل أزمة جنس الأراضي الزراعية وتمليكها، باعتبار أن هذا الموضوع فيه تأثيرات أبعد من مجرد السكن، ويمثل مرتكزاً لأزمة السكن والهم المقلق الذي يضرب في صميم (الطبقة المتوسطة) العراقية التي تمثل عماد نمو واستقرار البلد".

وتابع أنه "من الضروري حل موضوع جنس الأراضي الزراعية ذات الأبعاد السكنية والسياسية والتنموية والأمنية، كخطوة رائدة أولى، ثم ستعقبها خطوات أساسية أخرى على طريق حلحلة أزمة السكن الوطني"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح للمتحدث باسم الحكومة بشأن ملف السكن ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح للمتحدث باسم الحكومة بشأن ملف السكن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).