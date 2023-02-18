بعد فيديو إخراج مندوبتها من قمة الاتحاد الأفريقي.. إسرائيل تشن هجوما لاذعا على الجزائر وجنوب أفريقيا

2023/02/18 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندّدت إسرائيل، السبت، بطرد مبعوثتها، من قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متّهمة إيران، عدوها اللدود، بتدبير هذه الخطوة، بمساعدة الجزائر ، وجنوب إفريقيا.

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