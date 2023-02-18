بعد إصابة خطيرة في مونديال قطر.. ياسر الشهراني في قائمة نادي الهلال السعودي للمرة الأولى

2023/02/18 | 18:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجد ياسر الشهراني، لاعب نادي الهلال السعودي، في قائمة الفريق للمرة الأولى، منذ تعرّضه لإصابة خطيرة مع "الأخضر" في بطولة كأس العالم الفائتة في قطر.

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