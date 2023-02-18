وزير الخارجية يستعرض الوضع السياسي في العراق مع المفوضة الأوروبية

2023/02/18 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استعرض وزير الخارجية، فؤاد حسين، مع المفوّضة الأوروبيَّة للشُؤُون الدّاخليَّة، يلفا جوهانسون، اليوم السبت، الوضع السياسي في العراق وبرنامج الحكومة العراقية لتوفير الخدمات والقضاء على ما تبقى من فلول داعش الإرهابيّ.[…]

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