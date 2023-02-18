2023/02/18 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، استرداد المُدانين الهاربين أثمرت عن إلقاء القبض على اثنين من المُدانين داخل أراضي سلطنة عمان.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنها “ألقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مديرين عامين مدانين في سلطنة عمان المركز الخبري الوطني.

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