2023/02/18 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8_DOlqlBDlo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المطلك يكشف مشكلة كبيرة متعلقة بنهب المال العام في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المطلك يكشف مشكلة كبيرة متعلقة بنهب المال العام في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).