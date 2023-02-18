2023/02/18 | 18:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد القبض على مطلوبين بسلطنة عمان.. مستشار السوداني: هناك أسماء أخرى سيتم استردادها قريباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/18 | 18:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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