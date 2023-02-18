وكالة الاستخبارات والتحقيقات تعلن تفكيك أغلب شبكات المضاربات بأسعار صرف الدولار

2023/02/18 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 88 متهما بتهريب العملة إلى خارج البلاد خلال الفترة الماضية، فيما أكدت أنها نجحت بتفكيك أغلب شبكات المضاربات بأسعار صرف الدولار.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوكالة العميد الحقوقي حسين عباس في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" إجراءات متابعة وملاحقة المضاربين بأسعار صرف الدولار لا تزال مستمرة"، لافتا إلى، أن" الوكالة نجحت في تفكيك أغلب شبكات المضاربات من خلال اعتقال عدد من المضاربين".

وأكد عباس، أن" خطة الكمائن بالسيطرات حدت وبشكل كبير من تهريب العملة إلى الخارج"، مبينا، أنه" تم القبض على 88 متهما بتهريب العملة خلال تلك الكمائن".

وأضاف، أن" إجراءات الحكومة بتسهيل الدخول للمنصة الإلكترونية من قبل المستوردين بصنوفهم كافة وقرار البنك المركزي بمنع التعامل بالدولار من قبل القطاعات الحكومية أسهمت بتقليل الطلب على الدولار في الأسواق المحلية".

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