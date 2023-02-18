مستشار السوداني: أسماء أخرى مطلوبة بقضايا فساد سيتم استردادهم قريباً

2023/02/18 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، اليوم السبت، عن وجود أسماء أخرى مطلوبة بقضايا فساد سيتم استردادهم قريباً.

وقال الركابي في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) "ضمن جهود الحكومة وبمتابعة من رئيس الوزراء تتواصل عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين للقضاء، فهناك أسماء أخرى مطلوبة بقضايا فساد سيتم استردادهم قريباً".

أدناه نص التغريدة:

وأعلنت هيئة النزاهة، إلقاء القبض على المُدانين الهاربين كلٍّ من المدير العامِّ للتخطيط العمراني في وزارة التخطيط سابقاً والمدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقاً، بناءً على أوامر القبض الدوليَّة وملفَّات الاسترداد التي نظَّمتها النزاهة بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة.

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