وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على وقف إطلاق النار وانهاء الحرب في اوكرانيا

2023/02/18 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، حرص بغداد على وقف إطلاق النار وانهاء الحرب في اوكرانيا واللجوء إلى التفاوض.وذكر بيان للوزارة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “نائب رئيس مجلس الوزراء […]

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