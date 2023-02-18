2023/02/18 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عبرت عضو حركة التغيير سروه عبد الواحد، اليوم السبت، عن امتعاضها بسبب التهديد الذي طال إعلاميين بارزين في الوسط العراقي.وقال عبد الواحد في تغريدة اطلع عليها / المركز الخبري الوطني/:” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد الواحد: لن نسمح بتمرير لائحة تنظيم المحتوى بالصمت..”يكفينا تهديداتكم” المركز الخبري الوطني.

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