2023/02/18 | 18:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: غرد مستشار السوداني هشام الركابي..المسلة – متابعة – وكالات...

ظهرت المقالة مستشار السوداني بشأن استيراد مطلوبين من عمان: هناك أسماء أخرى أولاً على المسلة.

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