التخطيط تقدر الكلفة المالية لإجراء التعداد العام للسكان

2023/02/18 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدر المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، السبت، تكلفة التعداد العام للسكان في البلاد بنحو 200 مليار دينار.

وقال الهنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق يحتاج لنحو 200 مليار دينار لتغطية تكاليف التعداد العام للسكان”، مبينا أن “مشروع التعداد يحتاج إلى شراء وتأمين 120 الف جهاز لوحي الكتروني”.

وأضاف، أن “التعداد يحتاج أيضا إلى تأهيل مراكز بيانات خاصة وتأمين خطوط الانترنيت وشبكة محمية وقوية”، مبينا أن “الوزارة تحتاج إلى عملية الترقيم التي تسبق التعداد والتي تتطلب إمكانيات مادية وبشرية كبيرة”.

وفشلت جهود وزارة التخطيط في اجراء التعداد العام للسكان منذ سنوات بسبب عدم توفر التخصيصات المالية.

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