2023/02/18 | 19:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، لشبكة CNN، السبت، بأنه "لا يوجد تغيير" في رغبة فنلندا والسويد في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو )، "في وقت واحد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مارين لـCNN: "لا تغيير" في رغبة السويد وفنلندا في الانضمام إلى الناتو "في وقت واحد") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مارين لـCNN: "لا تغيير" في رغبة السويد وفنلندا في الانضمام إلى الناتو "في وقت واحد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).