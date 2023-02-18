2023/02/18 | 19:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XOXXsx_1nuM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. انطلاق بطولة المحافظة للشباب بكرة السلة بمشاركة خمسة اندية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل.. انطلاق بطولة المحافظة للشباب بكرة السلة بمشاركة خمسة اندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).