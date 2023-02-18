السوداني يلتقي رئيس

2023/02/18 | 19:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، في مقر إقامته بمدينة ميونخ الألمانية، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية للطاقة کرستيان بروخ، وذلك على هامش حضوره مؤتمر ميونخ للأمن.

وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، "استعراض تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز الموقعة بين الطرفين في شهر كانون الثاني الماضي، التي تهدف إلى وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء في العراق من خلال إنشاء محطات توليد جديدة، وأعمال صيانة طويلة الأمد".

وأشار السوداني، إلى "أهمية تعاون العراق مع شركة سيمنز للطاقة والاستفادة من خبراتها المتراكمة في مجال قطاع الكهرباء"، مؤكداً أنّ "الحكومة العراقية انتهجت ضمن برنامجها الحكومي التعاقد مع شركات عالمية مختصة لتطوير المنظومة الكهربائية، بما يساعد في فتح آفاق جديدة للعراق، وهي ماضية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز متطلبات العمل".

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