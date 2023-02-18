جدل كبير بعد تصرف مدرب الوداد المغربي في المؤتمر الصحفي في الجزائر

2023/02/18 | 19:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار انسحاب مدرب الوداد البيضاوي المغربي، مهدي النفطي، من مؤتمر صحفي بالجزائر أعقبت لقاء فريقه بشبيبة القبائل المحلي، جدلا واسعا على المنصات الاجتماعية.

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