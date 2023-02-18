لجنة نيابية: استثمار الغاز خطوة مهمة لتعظيم إلايرادات المالية

2023/02/18 | 19:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية كاظم الطوكي، ان معالجة كميات الغاز المهدورة ستوفر الكهرباء لاكثر من 3 ملايين منزل في العراق.

وقال الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “العراق يطمح أن يدخل في سوق الغاز ويكون بلدا مصدرا ومجهزا لكل احتياجاته وهو مكسب اقتصادي للبلاد”.

واضاف إن “معالجة الغاز يضع حدّ لمشكلة الطاقة المزمنة في العراق ويمكن للكميات المهدورة من الغاز عند معالجتها، توفير الكهرباء لأكثر من 3 ملايين منزل في العراق.

واشار الطوكي إلى أن “العراق يعالج حاليا 1.5 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز المصاحب، أي نصف الكميات التي تنبعث يوميا من هذه المادة”، مؤكدا “ضرورة إيقاف حرق الغاز المصاحب وصولاً الى مرحلة تصفير الغاز المحروق”.

واوضح أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مضى في توقيع جولة التراخيص الخامسة، فيما عمل البرلمان مع إتمام تلك جولات لتعظيم إيرادات الموازنة الاتحادية الاستثمارية”.

ولفت إلى أن “حكومة السوداني جادة في دفع العراق ليكون دولة غازية وبقوة”، مؤكدا أن “هناك توجه حكومي باتجاه تطوير الحقول النفطية مع الشركات العالمية”.

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