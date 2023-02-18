2023/02/18 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم السبت، على مقال لجريدة الصباح بعنوان "هل سيُحلّ إقليم كردستان؟".

وقال العوادي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ما ورد في جريدة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كردستان؟)، بتاريخ اليوم 18 شباط 2023، هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقا".

وأشار إلى أن "موادّ الدستور العراقي وما ورد فيها من كون العراق دولة اتحادية، وبقية الفقرات التي نظمت شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد، التي تعمل الحكومة على ترسيخها ودعمها؛ التزاماً منها، حكومةً شرعيةً منتخبةً وفقاً للدستور، وملتزمة بتطبيقه، فضلاً عن كل القوانين العراقية النافذة".

ادناه المقال الذي نشر في جريدة الصباح:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم الحكومة يرد على مقال لجريدة الصباح بعنوان "هل سيُحلّ إقليم كردستان؟") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم الحكومة يرد على مقال لجريدة الصباح بعنوان "هل سيُحلّ إقليم كردستان؟") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).