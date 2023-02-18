القانونية النيابية: وقت وصول الموازنة

2023/02/18 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، السبت، عزم البرلمان إجراء مناقلات بموازنة العام الحالي حال وصولها من مجلس الوزراء، موضحا ان مجلس الوزراء إلى الآن لم يحدد موعدا لارسالها.

وقال سالم لـ(بغداد اليوم ) ان "هناك مناقلات ستجري في الموازنة لغرض ضمان حقوق المحافظات والدوائر لكن عملية المناقلة ستكون بحدود لكون الصلاحيات محددة للبرلمان بشأن إجراء بعض المناقلات على هذه الموازنة".

وبين سالم ان "الأرقام الخاصة بالموازنة لم تصل الينا لحد الان وبتالي ننتظر إرسالها من الحكومة لغرض المضي باجراءات تشريعها".

وكان القيادي في الإطار التنسيقي النائب علي البنداوي، قد كشف بوقت سابق لـ(بغداد اليوم) عن ان مجلس الوزراء سيصوت الثلاثاء المقبل على الموازنة وسيرسلها بذات الأسبوع إلى البرلمان، مبينا ان قيمتها ستكون الاكبر بتاريخ العراق وستصل إلى 180 ترليون دينار.

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