السوداني يؤكد أهمية تعاون العراق مع شركة سيمنز للطاقة والاستفادة من خبراتها

2023/02/18 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية تعاون العراق مع شركة سيمنز الألمانية والاستفادة من خبراتها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن" السوداني استقبل في مقر إقامته بمدينة ميونخ الألمانية الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية للطاقة کريستيان بروخ على هامش حضوره مؤتمر ميونخ للأمن".

وأضاف، أن" اللقاء شهد استعراض تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز الموقعة بين الطرفين في كانون الثاني الماضي، والتي تهدف إلى وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء في العراق من خلال إنشاء محطات توليد جديدة، وأعمال صيانة طويلة الأمد".

وأكد رئيس الوزراء، وفق البيان، على" أهمية تعاون العراق مع شركة سيمنز للطاقة والاستفادة من خبراتها المتراكمة في مجال قطاع الكهرباء"، مشيراً إلى، أن" الحكومة العراقية انتهجت ضمن برنامجها الحكومي التعاقد مع شركات عالمية مختصة لتطوير المنظومة الكهربائية، بما يساعد في فتح آفاق جديدة للعراق، وهي ماضية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز متطلبات العمل".

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