2023/02/18 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة التربية، اليوم السبت، توضيحاً بعد تداول مقاطع مصورة أظهرت تضرر بعض الصفوف في مدرسة الشيماء ضمن قضاء الميمونة التابع إلى محافظة ميسان.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقاه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من التربية بشأن”مدرسة الشيماء” في ميسان المركز الخبري الوطني.

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