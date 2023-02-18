آرسنال يقتنص فوزًا ثمينًا من أستون فيلا

2023/02/18 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

اقتنص آرسنال فوزًا ثمينًا من أرض مستضيفه أستون فيلا (4-2) اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبذلك استعاد آرسنال نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية إذ غاب عنه الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وهو الفوز السابع عشر للغانرز في البريميرليغ خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات و3 هزائم ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة مؤقتًا.

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