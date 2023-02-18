2023/02/18 | 20:19 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري: نعمل على تعديل القوانين لإعطاء فرصة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة خارج السن القانوني إلى الانخراط في التعليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/18 | 20:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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