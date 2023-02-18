2023/02/18 | 20:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أصدرت وزارة التربية، توضيحاً بعد تداول ناشطون مقاطع مصورة أظهرت تضرر...

ظهرت المقالة التربية بشأن فيديو مدرسة الشيماء: الطابق معزول منذ بداية العام الدراسي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية بشأن فيديو مدرسة الشيماء: الطابق معزول منذ بداية العام الدراسي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية بشأن فيديو مدرسة الشيماء: الطابق معزول منذ بداية العام الدراسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).