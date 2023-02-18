رئيس الوزراء يؤكد رغبة العراق في فتح آفاق الاستثمار للشركات الأوروبية

2023/02/18 | 20:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، رغبة العراق في فتح آفاق الاستثمار للشركات الأوروبية.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في مقرّ إقامته، مساء اليوم السبت، رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض سبل توثيق علاقات التعاون والصداقة بين العراق والدنمارك وسائر دول الاتحاد الأوروبي، وفرص العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والشراكة التنموية، فضلاً عن مواجهة التحدّيات التي تسبب بها التغيّر المناخي والأزمات العالمية، كما جرى مناقشة أهمية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والدور الذي يضطلع به العراق لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، عن "رغبة العراق في فتح آفاق الاستثمار للشركات الأوروبية، بعد أن عملت الإصلاحات الاقتصادية على توفير بيئة ملائمة للاستثمار والشراكات الاقتصادية في مجالات الطاقة واستغلال الغاز".

وأكد السوداني، بحسب البيان "أهمية مكافحة الفساد المالي والإداري بوصفه ضمن أولويات الحكومة، ورغبة العراق في تعاون الدول الصديقة في مجال استرداد الأموال العراقية والمطلوبين للقضاء والقانون".

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