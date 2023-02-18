2023/02/18 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمريكا تقطع الطريق على ايران في العراق | الحصاد الاخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KkB-FKXFEG4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمريكا تقطع الطريق على ايران في العراق | الحصاد الاخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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