محطة إيرانية تنقل مقرها من بريطانيا إلى أمريكا بسبب تهديدات مزعومة من جانب طهران

2023/02/18 | 20:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت محطة التلفزيون الإيرانية المستقلة "إيران إنترناشونال" استوديو البث الخاص بها من لندن إلى واشنطن العاصمة بناءً على نصيحة شرطة لندن، بعد "تصعيد كبير في التهديدات المدعومة من إيران"، حسبما أعلنت المحطة في بيان السبت.

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