القوة الجوية يدخل مواجهة الصناعة بغيابات مؤثرة

2023/02/18 | 20:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية، تشكيلته الرسمية التي سيبدأ بها مواجهة الصناعة.وسيتواجه الفريقان على ملعب الشعب الدولي لحساب مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الممتاز.وسيغيب عن الصقور في مباراة اليوم كل من ويلسون أكاكبو ومحمد قاسم بسبب تراكم البطاقات الصفراء وحمود مشعان بسبب الإصابة.وأدناه تشكيلة الصقور الأساسية:

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